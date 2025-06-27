Gaimin Gladiators разгромили Xtreme Gaming в плей-офф PGL Wallachia Season 5
Gaimin Gladiators уверенно разобрались с Xtreme Gaming в плей-офф PGL Wallachia Season 5. «Гладиаторы» одержали уверенную победу со счетом 2-0 в полуфинале верхней сетки ивента в Бухаресте. Таким образом, китайская команда потеряла право на ошибку и сыграет в матче навылет против Natus Vincere. Ну а GG теперь находятся в шаге от гранд-финала: в решающем матче верхней сетки турнира им предстоит битва с победителем пары Team Liquid — BetBoom Team.
