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21 августа 2025, 19:46

Gaimin Gladiators написали «GG» уже на 13-й минуте матча против Falcons

Логотип Gaimin Gladiators.
Фото Gaimin Gladiators

Gaimin Gladiators сдались на 13-й минуте игры против Team Falcons.

Данное событие стало одним из самых быстрых проигрышей на про-сцене в 2025 году. Быстрее этой встречи закончилась только игра между Shopify Rebellion и CDUB Esports в отборочных для Северной Америки на The International 2025.

На момент написания «GG» счет в матче был 17:1. Единственный килл «Гладиаторов» смог сделать саппорт коллектива Эрик «tOfu» Энгель.

Филатов Руслан

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