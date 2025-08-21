Gaimin Gladiators написали «GG» уже на 13-й минуте матча против Falcons

Gaimin Gladiators сдались на 13-й минуте игры против Team Falcons.

Данное событие стало одним из самых быстрых проигрышей на про-сцене в 2025 году. Быстрее этой встречи закончилась только игра между Shopify Rebellion и CDUB Esports в отборочных для Северной Америки на The International 2025.

На момент написания «GG» счет в матче был 17:1. Единственный килл «Гладиаторов» смог сделать саппорт коллектива Эрик «tOfu» Энгель.

Филатов Руслан