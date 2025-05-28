Gaimin Gladiators одолели Team Liquid на втором групповом этапе DreamLeague S26

В рамках второй групповой стадии DreamLeague Season 26 по Dota 2 команда Gaimin Gladiators победила Team Liquid со счетом 2:1. Коллектив Алимжана Watson Исламбекова заработал три очка. Team Liquid завершила свое выступление на турнире.

Завершит игровой день встреча между PARIVISION и Nigma Galaxy. После пяти матчей команды Владимира No[o]ne Миненко и Данияла yamich Лазебного занимают первое и последнее места в группе соответственно.

DreamLeague Season 26 проходит с 19 мая по 1 июня. Участники турнира борются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и 29 200 очков EPT.