26 июня, 14:30

Gaimin Gladiators переиграли Tundra Esports в четвертьфинале PGL Wallachia Season 5

Алексей Буланов
Quinn.
Фото liquipedia

Gaimin Gladiators переиграли Tundra Esports в четвертьфинале PGL Wallachia Season 5 со счетом 2-1. «Гладиаторы» смогли прервать восьмиматевую серию поражений против «северян». В первом раунде плей-офф верхей сетки на ивенте в Бухаресте, GG удалось одержать волевую победу над своими заклятыми соперниками. Теперь команда под руководством Аске Cy- Ларсена ждет следующего оппонента, которым станет победитель пары Natus Vincere — Xtreme Gaming.

