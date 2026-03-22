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GABEN BLESS стала победителем Суперкубка Медиа Кибер Лиги в медиа дивизионе

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
GABEN BLESS.
Фото VK СУПЕРКУБОК МЕДИА КИБЕР ЛИГИ

Определился триумфатор Суперкубка Медиа Кибер Лиги в медиа дивизионе. Им стала команда Gaben Bless, обыгравшая HARDCORE TEAM в напряженном противостоянии со счетом 2:1.

Финальный матч держал зрителей в напряжении до последней секунды. Проигрывая по ходу встречи, парни из Gaben Bless сумели переломить ход игры и показать настоящий чемпионский характер. Противники из HARDCORE TEAM оказали достойное сопротивление, но трофей достался сильнейшим.

Победители турнира забрали также 2,5 миллиона рублей. Обладатели «серебра» забрали в свой актив 1,5 миллиона.

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