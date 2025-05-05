G2 выиграла второй американский сплит по Valorant подряд

Команда G2 стала чемпионом первого американского сплита по Valorant, одержав победу в гранд-финале над командой Sentinels со счетом 3:1. Результаты карт: Haven — 13:9, Split — 13:9, Pearl — 10:13, Ascent — 13:10.

Состав G2: Jonahp, Trent, Valyn, Leaf, Jawgemo.

Состав Sentinels: Zekken, Johnqt, Zellsis, Bang, N4rrate.

G2 стала первой командой, которой удалось выиграть турнир два раза подряд в истории американского сплита.

Первый цикл VCT 2025 для Америки проходил с 21 марта по 4 мая в США. На мейджор в Торонто от региона прошли G2, Sentinels и MIBR.