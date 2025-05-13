CyberPRO
13 мая, 12:30

G2 Esports выбила BIG из PGL Astana 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В четвертом раунде групповой стадии PGL Astana 2025 по CS2 команда G2 Esports одержала победу над BIG со счетом 2:0. Первая карта на Dust2 завершилась со счетом 13:7, а вторая на Mirage — 13:4 в пользу G2 Esports.

BIG под руководством Карима Krimbo Мусы выбыла из турнира, заняв 12-14-е место и получив 9375 долларов.

G2 Esports продолжит участие в турнире в пятом раунде групповой стадии. 14 мая команда Никиты HeavyGod Мартыненко встретится с составом, имеющим статистику 2:2.

PGL Astana 2025 проходит с 10 по 18 мая в Казахстане. Призовой фонд турнира составляет 625 тысяч долларов.

