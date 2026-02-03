G2 Esports уступают Team Spirit в групповой стадии IEM Krakow 2026

«Драконы» оказались сильнее, хотя они и уступили вторую карту, но одержали верх далее — итоговый счет встречи составил 2-1.

Все началось с победы TS на возвращенном Anubis — 8:13. Однако после этого инициатива перешла соперникам Overpass за G2 — со счетом 13:8. Завершающей стал Dust2, что дошел до овертаймов — 13:16.

IEM Krakow 2026 — киберспортивный турнир, что проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове (Польша). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.