G2 Esports уступают победу B8 Esports на ESL Pro League Season 22

Интернациональный коллектив ранее проиграл испанцам из Gentle Mates — итоговый счет матча составил 1-2.

B8 Esports начали оказывать давление на соперника, начиная с первой карты — Mirage, где забрали 9 раундов в первой половине и 4 во второй — 9:13. Дела же на Dust2 у них не пошли после 6-го раунда, и поражение не заставило себя ждать — 13:7. А Ancient, наоборот, стал унижением для G2 — всего 2 раунда за атаку, счет — 2:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.