G2 Esports с TaZ не справилась с MIBR в первом раунде группового этапа на PGL Astana 2025
G2 Esports уступила MIBR в дебютной встрече группового этапа на PGL Astana 2025 по CS2. Итоговый счет противостояния — 1:2 (7:13 на Anubis, 13:8 на Ancient и 11:13 на Nuke).
В следующем матче команда Марио malbsMd Самайои встретится с коллективом, также имеющим статистику встреч 0:1. Позже в этот же день состоится игра между Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas. Матч начнется 10 мая в 14:00 по московскому времени.
PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов. Половина этой суммы будет разделена между клубами.
