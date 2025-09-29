G2 Esports потерпели поражение от Gentle Mates на ESL Pro League Season 22

Испанский коллектив одерживает уже вторую победу — становясь еще ближе к основной стадии турнира.

Итоговый счет матча между командами составил 1-2. Первая карта была провальной для победителей Gentle Mates — они проиграли Inferno практически всухую со счетом 13:2. Переломным стал Mirage, где испанский ростер смог дожать противника — 11:13. Ancient позволил закрепить успех, к тому же G2 потеряли боевой дух — 7:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.