G2 — Spirit: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В четвертьфинале плей-офф IEM Cologne Major 2026 на Lanxess Arena встречаются G2 Esports и Team Spirit. Это серия на выбывание (Bo3): проигравший покидает мейджор, победитель выходит в полуфинал. Начало — в 17.45 по московскому времени.

Spirit во главе с donk проводит выдающийся турнир: команда прошла Stage 3 без поражений, почти не отдавая карт, и считается одним из главных претендентов на титул.

G2 во главе с huNter пробилась в плей-офф последним сидом, обыграв в решающем матче NaVi, и постарается прыгнуть выше головы против грозного фаворита.

Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.