G2 — M80: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются G2 Esports и M80. Стадия идет по швейцарской системе (три победы — Stage 3, три поражения — вылет), первые два раунда — 6 июня подряд. Начало — в 16.30 по московскому времени, формат Bo1. G2 — один из самых титулованных брендов мировой сцены — заходит на стадию напрямую как сеяная команда; правда, в последнее время результаты европейцев в плей-офф были неровными. M80 (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) пробилась из Stage 1 с уверенным счетом 3-1 и приезжает на матч в хорошем тонусе. Американцам предстоит проверить себя против именитого соперника. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.