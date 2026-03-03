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3 марта, 15:30

FUT Esports выиграли у Astralis в третьем раунде ESL Pro League Season 23

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FUT Esports.
Фото FUT Esports

Французская организация оказалась сильнее датского коллектива — итоговый счет встречи составил 2-0.

FUT Esports — первыми выходят в следующую стадию турнира. На первой карте Overpass команда смогла наголову разгромить соперника — 13:3. Вторым в противостоянии стал Mirage, что закончился со счетом 13:11.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, что проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

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