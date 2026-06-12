FURIA — MOUZ: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются FURIA и MOUZ — обе команды стартовали с побед и идут 1-0. Победитель серии выйдет на 2-0 и приблизится к плей-офф, проигравший откатится к 1-1. Stage 3 идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 13.00 по московскому времени. MOUZ в первом раунде уверенно разобралась с Legacy (2:0) и выглядит свежо. FURIA прошла B8 и тоже сохранила безупречный баланс, хотя в 2026 году бразильцы нередко действуют нестабильно. Матч обещает быть равным и важным в борьбе за выход в плей-офф. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.