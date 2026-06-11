FURIA и B8: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FURIA — B8 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Формально фаворит — FURIA, заходящая напрямую как сеяная команда, однако в 2026 году бразильцы нестабильны и далеки от своей лучшей формы. B8 пробилась через два этапа мейджора и в Stage 2 не раз доказывала характер, дожимая соперников в концовках. С учетом колебаний FURIA и боевитости B8 серия может получиться плотной и затянуться до третьей карты, поэтому в качестве ставки берем тотал карт.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5