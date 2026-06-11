FURIA — B8: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются FURIA и B8. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 18.00 по московскому времени. FURIA заходит напрямую как сеяная команда, однако в 2026 году бразильцы выступают нестабильно и ищут свою лучшую игру. B8 пробилась через два этапа мейджора и в Stage 2 со счетом 3-2 доказала характер, дожимая соперников в решающих матчах. В Bo3 у украинцев есть шанс зацепиться. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.