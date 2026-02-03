FURIA Esports выиграли у Astralis в групповой стадии IEM Krakow 2026

Бразильцы смогли обойти соперника — датский коллектив отправляется домой — итоговый счет встречи 2-1.

Противостояние выдалось непростым для Фурии, но они все же смогли справиться с соперником. Сначала не задалось — Overpass отошел датчанам — 8:13. Затем FURIA перевернули игру на Mirage со счетом 13:11. Завершилось на карте Nuke — 13:9.

IEM Krakow 2026 — киберспортивный турнир, что проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове (Польша). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.