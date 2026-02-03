3 февраля, 21:30

FURIA Esports выиграли у Astralis в групповой стадии IEM Krakow 2026

Бразильцы смогли обойти соперника — датский коллектив отправляется домой — итоговый счет встречи 2-1.

Противостояние выдалось непростым для Фурии, но они все же смогли справиться с соперником. Сначала не задалось — Overpass отошел датчанам — 8:13. Затем FURIA перевернули игру на Mirage со счетом 13:11. Завершилось на карте Nuke — 13:9.

IEM Krakow 2026 — киберспортивный турнир, что проходит с 28 января по 8 февраля в Кракове (Польша). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
