FURIA Esports вновь выиграли у Team Vitality на BLAST Rivals Fall 2025

Противостояние выдалось ярким и жарким — итоговый счет встречи составил 2-1.

Бразильцы смогли вновь отстоять свое право и обыграли французских «пчелок» на двух картах. Сначала коллектив из Бразилии выиграл Nuke — 13:11, а затем уступил Vitality в овертайме со счетом 13:16 на Overpass. Решающей стало Inferno, где казалось, что «Виталити» не оказали должного сопротивления — 13:5.

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.