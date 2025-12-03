FURIA Esports сыграют с Natus Vincere на StarLadder Budapest Major 2025

Матч стартует завтра, 4 декабря, в 18.00 по московскому времени — однозначным фаворитом выступает «Фурия».

Противостояние может принять неожиданный поворот — 3-я стадия соревнований стартует, а значит, права на ошибку становится все меньше. Сильнейшие коллективы смогут пройти в плей-офф, где и определится чемпион соревнований. «Рожденные побеждать» имеют шансы справиться с FURIA Esports, но в последний раз им это не удалось сделать, тогда бразильцы стали чемпионами Thunderpick World Championship 2025.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.