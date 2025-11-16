FURIA Esports стали чемпионами турнира BLAST Rivals Fall 2025

В гранд-финале коллектив красиво обыграл Team Falcons, отдав одну карту, — итоговый счет составил 3-1.

Очередная победа для бразильского коллектива — это уже третий трофей за последнее время, коллектив выиграл 125 тысяч долларов. Началось противостояние с победы «соколов» — 3:13, но затем «Фурия» проснулись. Сначала победный Nuke — 13:9, затем сразу два овертайма на Train — 19:15. Заключительным стал Mirage — 19:16.

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.