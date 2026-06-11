FURIA Esports разгромили B8 Esports на турнире IEM Cologne Major 2026

Бразильская организация смогла справится с соперником — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

FURIA Esports — одержали первую победу в третьем этапе, что позволяет им пройти в сетку 1:0. Картами противостояния с B8 Esports стали — Mirage, что завершился со счетом 13:10, и Inferno — 13:4.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.