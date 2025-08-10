FURIA Esports проиграли Team Liquid на BLAST Bounty 2025 Season 2

Легендарная команда выиграла у бразильцев со счетом 1:2.

Это уже седьмая победа коллектива над «фурией». Сначала «ликвиды» проиграли противнику на Mirage с разгромным счетом 13:4, но затем отыгрались на Train — 6:13. Для победы Team Liquid необходимо было забрать Dust2, что они и сделали со счетом 7:13.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.