FURIA Esports обыграли TYLOO на BLAST Open Spring 2026

Бразильцы оказались сильнее китайского коллектива — итоговый счет встречи составил 2-0.

FURIA Esports наголову разбили соперника, что было вполне ожидаемо. Сначала победа на Mirage со счетом 13:8, а затем и на Overpass команда вышла на 13:11. TYLOO падает в нижнюю сетку соревнований.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.