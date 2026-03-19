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19 марта, 12:00

FURIA Esports обыграли TYLOO на BLAST Open Spring 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FURIA Esports.
Фото FURIA Esports

Бразильцы оказались сильнее китайского коллектива — итоговый счет встречи составил 2-0.

FURIA Esports наголову разбили соперника, что было вполне ожидаемо. Сначала победа на Mirage со счетом 13:8, а затем и на Overpass команда вышла на 13:11. TYLOO падает в нижнюю сетку соревнований.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.

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