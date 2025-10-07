FURIA Esports смогли обойти Aurora Gaming на турнире ESL Pro League Season 22

Бразильцы снова входят в свой прайм и готовы побеждать — следующая стадия уже открыта для них — итоговый счет встречи 2-1.

Aurora Gaming явно растеряли свою форму, а может, и уверенность в себе — первая же карта Inferno началась для них провально — 13:3, но на Mirage все пошло несколько лучше для них — 9:13. Overpass все решил, и хотя игра добралась до овертаймов, турецкий коллектив не смог справиться с FURIA и проиграл — 16:12.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.