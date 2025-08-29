Fnatic выбили из турнира ECSTATIC на BLAST Open London 2025

Датский коллектив сопротивлялся как мог, но этого оказалось недостаточно, итоговый счет 2-0.

Открывающей картой в противостоянии стал Ancient, который закончился со счетом 13:8. Вторая — Mirage, в один момент не пошла у Fnatic, но они смогли собраться и сделать 13:7. Наилучшую игру в противостоянии показал Кай «CYPHER» Уотсон.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, которая определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.