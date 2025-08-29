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29 августа 2025, 14:45

Fnatic выбили из турнира ECSTATIC на BLAST Open London 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Fnatic.
Фото Fnatic

Датский коллектив сопротивлялся как мог, но этого оказалось недостаточно, итоговый счет 2-0.

Открывающей картой в противостоянии стал Ancient, который закончился со счетом 13:8. Вторая — Mirage, в один момент не пошла у Fnatic, но они смогли собраться и сделать 13:7. Наилучшую игру в противостоянии показал Кай «CYPHER» Уотсон.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, которая определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.

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