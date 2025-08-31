Fnatic выбили GamerLegion с отборочных на BLAST Open London 2025
Fnatic обыграли GamerLegion на BLAST Open London 2025.
Fnatic одержала победу над GamerLegion в нижней сетке группы А закрытой квалификации на BLAST Open London 2025 по CS2. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Fnatic, с результатами 13:11 на карте Train и 13:11 на карте Ancient. Эта победа позволила команде под руководством Фредди «KRiMZ» Йоханссона выйти в следующий раунд и побороться за слот в стадии плей-офф чемпионата.
Отборочные на турнир проходят с 27 августа по 1 сентября в онлайн-формате.
Филатов Руслан
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