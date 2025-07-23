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FlyQuest потерпели поражение от FURIA Esports на IEM Cologne 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FURIA.
Фото FURIA Esports

Счет встречи составил 1-2 в пользу FURIA, австралийцы отправятся в нижнюю сетку турнира.

Противостояние выдалось напряженным для бразильского состава, первая карта Inferno была закрыта ими со счетом 13:7, а вот Dust2 уже не обошлась без дополнительного времени, где FlyQuest взяли Фурию истощением — 19:17. Третий матч на Mirage стал решающим и не прошел без проблем, но в итоге победа ушла бразильцам со счетом 10:13.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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