FlyQuest выбила THUNDER dOWNUNDER с IEM Cologne Major 2026
FlyQuest уверенно обыграла THUNDER dOWNUNDER со счетом 2:0 в австралийском дерби на вылет четвертого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026. Для THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) яркий мейджор завершился с результатом 1-3: австралийцы прогремели сенсационной победой над MIBR на старте, но затем уступили B8, BIG и FlyQuest. Сами FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) с результатом 2-2 пробились в решающий раунд Stage 1, где 5 июня сразятся с Team Liquid за путевку в Stage 2. Серия стала одним из матчей, определивших последних участников решающего раунда стадии.
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