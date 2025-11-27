Fluxo столкнуться с FaZe Clan на StarLadder Budapest Major 2025

Это последний шанс для коллективов пройти в основной этап соревнований в Будапеште.

Оба коллектива будут бороться — однако именно «фейзы» являются фаворитами на данный момент. Однако и бразильцев не стоит списывать со счетом, ранее они смогли выиграть у Fnatic и GamerLegion. Формат матча Bo3 — это сделает выступление более репрезентативным.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.