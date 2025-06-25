FL1T и fame покидают Virtus.pro - возможен переход в PARIVISION

Об этом сообщил известный инсайдер по CS2 Алексей «OverDrive» Бирюков в своем Telegram-канале.

До этого команда Virtus.pro не смогла пройти в плей-офф BLAST Austin Major 2025, сначала потерпев поражение сначала от Furia и Vitality, а затем и от бразильской команды paiN со счетом 2-1.

В ближайшее время ожидается, что клуб или игроки сделают официальные заявления по поводу этой информации, которую они пока не комментировали.