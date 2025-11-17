CyberPRO
Сегодня, 16:39

ФКС России с Сбер анонсировали 3-й сезон Национальной студенческой лиги киберспорта

Алексей Буланов
Сбер — титульный партнер ФКС России.
Фото ФКС России

Федерация компьютерного спорта России и титульный партнёр Сбер анонсируют старт III сезона Национальной студенческой лиги киберспорта Сбера — всероссийских профессиональных соревнований по компьютерному спорту среди студенческих команд. Турнир пройдёт по двум видам программ: Dota 2 и Counter-Strike 2 с призовым фондом в 2 640 000 рублей.

III сезон соревнований разделён на два этапа: основной и финальный. Распределение команд-участниц осуществляется по географическому принципу трёх «арен»:

  • Западная арена включает в себя Северо-Кавказский федеральный округ, Южный федеральный округ, Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ;
  • Центральная арена — Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ;
  • Восточная арена — Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ.

В каждой «арене» по Dota 2 и Counter-Strike 2 предусмотрено по 8 слотов, которые займут команды, приглашённые напрямую Федерацией компьютерного спорта России.

Основной этап пройдёт с 27 ноября по 13 декабря в онлайн-формате и будет разделён на групповую и решающую стадии. По итогам основного этапа будут выявлены участники финала: по одному месту получат «арены» Запад, Центр и Восток, а дополнительный слот (второе место в группе) будет предоставлен той «арене», участник которой победил во II сезоне Национальной студенческой лиги киберспорта Сбера. В Counter-Strike 2 это команда из Центральной «арены» (УУНиТ), а в Dota 2 — команда из Западной «арены» (СевГУ).

Финальный этап III сезона Национальной студенческой лиги киберспорта Сбера пройдёт с 16 по 17 декабря в онлайн-формате, по олимпийской системе до двух побед, включая матч за 3 место.

Более детальную информацию о формате турнира можно найти в Регламенте и Положении, опубликованных на официальном сайте.

