ФКС Москвы проведет четыре турнира на платформе «Московский Киберспорт» 6-9 марта
В рамках регулярной онлайн-серии на платформе Cybermos.ru 6-9 марта пройдут турниры по Counter-Strike 2, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang и Teamfight Tactics.
Участие в турнирах «Московского Киберспорта» доступно всем желающим и не требует вступительных взносов — необходима предварительная регистрация.
Турниры проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.
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