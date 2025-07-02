CyberPRO
2 июля, 10:58

Расписание второго игрового дня FISSURE Universe: Episode 5

Логотип FISSURE.
Фото FISSURE

FISSURE Universe: Episode 5 пройдет с 1 июля по 4 июля 2025 года в онлайн-режиме. В рамках второго игрового дня сыграют:

В 11:00 по МСК

HEROIC — Nigma Galaxy

PARIVISION — Gaimin Gladiators

В 13:00 по МСК

Team Tidebound — Shopify Rebellion

Team Liquid — Aurora Gaming

В 15:00 по МСК

Team Yandex — Gaimin Gladiators

Nigma Galaxy — AVULUS

В 17:00 по МСК

Aurora Gaming — AVULUS

PARIVISION — Team Tidebound

В 19:00 по МСК

Team Yandex — Shopify Rebellion

Team Liquid — HEROIC

По итогам сегодняшних игр будут определены участники плей-офф стадии турнира. Сетка основной части турнира имеет формат double-elimination, матчи будут проходить в формате Best-Of-3, а финал Best-Of-5.

Филатов Руслан

Результаты первого дня Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.1

Ролевая экшен-игра Hell is Us ушла «на золото»

КХЛ на Кинопоиске

