Расписание второго игрового дня FISSURE Universe: Episode 5
FISSURE Universe: Episode 5 пройдет с 1 июля по 4 июля 2025 года в онлайн-режиме. В рамках второго игрового дня сыграют:
В 11:00 по МСК
HEROIC — Nigma Galaxy
PARIVISION — Gaimin Gladiators
В 13:00 по МСК
Team Tidebound — Shopify Rebellion
Team Liquid — Aurora Gaming
В 15:00 по МСК
Team Yandex — Gaimin Gladiators
Nigma Galaxy — AVULUS
В 17:00 по МСК
Aurora Gaming — AVULUS
PARIVISION — Team Tidebound
В 19:00 по МСК
Team Yandex — Shopify Rebellion
Team Liquid — HEROIC
По итогам сегодняшних игр будут определены участники плей-офф стадии турнира. Сетка основной части турнира имеет формат double-elimination, матчи будут проходить в формате Best-Of-3, а финал Best-Of-5.
