Итоги первого дня плей-офф FISSURE Universe: Episode 5
Завершились все игры первого дня стадии плей-офф FISSURE Universe: Episode 5.
Пришло время подвести итоги матчей и узнать, кто же поборется за трофей 4 июля:
В 11.00:
Aurora Gaming 2 — 1 Shopify Rebellion
В 15.00:
Team Tidebound 0 — 2 HEROIC
В 18.00:
PARIVISION 0 — 2 Team Liquid
В 20.10:
Aurora Gaming 2 — 1 HEROIC
Первыми участниками гранд-финала турнира становятся Team Liquid, неожиданно побеждая PARIVISION 2:0. В свою очередь команда Алана «Satanic» Галлямова сыграет во втором шансе против Aurora Gaming.
Напомним, что ивент проходит в онлайн-формате, а участники борются за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Филатов Руслан
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