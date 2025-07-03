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3 июля 2025, 23:44

Итоги первого дня плей-офф FISSURE Universe: Episode 5

Постер Fissure.
Фото Fissure

Завершились все игры первого дня стадии плей-офф FISSURE Universe: Episode 5.

Пришло время подвести итоги матчей и узнать, кто же поборется за трофей 4 июля:

В 11.00:

Aurora Gaming 2 — 1 Shopify Rebellion

В 15.00:

Team Tidebound 0 — 2 HEROIC

В 18.00:

PARIVISION 0 — 2 Team Liquid

В 20.10:

Aurora Gaming 2 — 1 HEROIC

Первыми участниками гранд-финала турнира становятся Team Liquid, неожиданно побеждая PARIVISION 2:0. В свою очередь команда Алана «Satanic» Галлямова сыграет во втором шансе против Aurora Gaming.

Напомним, что ивент проходит в онлайн-формате, а участники борются за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Филатов Руслан

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