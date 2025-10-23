Tundra Esports встретится с Vici Gaming в первом раунде FISSURE PLAYGROUND 2

Tundra Esports сразится с Vici Gaming в первом раунде FISSURE PLAYGROUND 2. BO3-противостояние начнется в 18.00 по московскому времени.

FISSURE PLAYGROUND 2 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Белграде с 23 октября по 2 ноября. 16 топовых коллетивов борятся за престижный и титул и призовой фонд в 1 миллион долларов. Предыдущим победителем турнира этой серии стала Tundra Esports, обыгравшая в финале Team Falcons.