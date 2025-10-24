Falcons сыграют с Team Liquid в сетке 1-0 на FISSURE PLAYGROUND 2

Team Falcons сразится с Team Liquid в 1-м туре FISSURE PLAYGROUND 2. BO3-противостояние начнется 24 октября в 21.30 по московскому времени.

FISSURE PLAYGROUND 2 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Белграде с 23 октября по 2 ноября. 16 топовых коллетивов борются за престижный титул и призовой фонд 1 миллион долларов. Предыдущим победителем турнира этой серии стала Tundra Esports, обыгравшая в финале Team Falcons.