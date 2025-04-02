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2 апреля, 21:20

FISSURE анонсировал турнир Dota 2 с запретом на повторный выбор героев в серии

Александр Курлянский
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Организатор киберспортивных соревнований FISSURE представил турнир FISSURE Special с инновационным форматом для Dota 2. Главной особенностью станет правило, запрещающее командам выбирать одного героя дважды в рамках матча.

Глава киберспортивного направления FISSURE Дмитрий Новокшонов рассказал, что формат призван сделать драфты более разнообразными и стратегически сложными.

Турнир пройдет в онлайн-формате с 5 по 13 апреля, включая групповой этап и плей-офф. Призовой фонд составит 70 тысяч долларов, участие примут семь приглашенных команд, имена которых объявят позже.

Источник: Телеграм-канал FISSURE
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