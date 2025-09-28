ENCE обыграли североамериканскую M80 на ESL Pro League Season 22

Итоговый счет встречи между коллективами составил 2-1 в пользу интернационального европейского коллектива ENCE.

Финская организация оказалась хорошо подготовленной к EPL и бодро начала набирать обороты на Dust2 — 13:10. Однако после этого Mirage пошел для состава напряженно, и они не смогли выйти к овертаймам — 9:13. Заключительной картой стал Ancient, где ENCE отомстили за «Мираж», выиграв со счетом 13:8.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.