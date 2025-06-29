Саппорт Team Liquid Айден «iNSaNiA» Саркои пропустит финальный игровой день PGL Wallachia Season 5 из-за госпитализации

29 июня стало известно, что саппорт Team Liquid пропустит финальный день турнира, об этом сообщил тренер команды Уильям «Blitz» Ли.

По информации российского комментатора и аналитика Владимира «Maelstorm» Кузьминова, игрок пропустит игровой этап из-за госпитализации. Айдена Саркои заменит саппорт Natus Vincere, который закончил свое выступление на турнире, заняв 5-6 место, Мэттью «Ari» Уокер.

Напомним, сегодня пройдет матч финала нижней сетки за выход в гранд-финал PGL Wallachia Season 5 между Team Liquid и BetBoom Team. Победитель встречи сразится с Gaimin Gladiators в 15:00 по МСК.