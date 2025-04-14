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14 апреля, 19:00

Ростовский лицей стал победителем финала Школьной лиги Сбера в Москве

Александр Курлянский
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В Москве на арене VK Play завершился финал VIII сезона Школьной лиги Сбера — крупнейших киберспортивных соревнований для учащихся. В этом году турнир собрал рекордные 7 820 участников из 1 009 школ и 77 регионов России. Победителем стал ростовский МАУО «Лицей № 11», набравший 355 очков.

Чемпионы по дисциплинам

  • Dota 2: МАОУ Лицей «Технический» (Приморский край)
  • Tetris: Владислав dofi4ka Коновалов, МАОУ Лицей №11 (Ростовская область)
  • Электронные шахматы: Андрей antiSutormin Тихоновецкий, МАОУ Лицей «Технический» (Приморский край)
  • Поиск в интернете: Артем Looney Бакулин, МАОУ Лицей №11 (Ростовская область)
  • Мир Танков: Артем Thrilled Малков (Омская область)

Турнир прошел при поддержке Федерации компьютерного спорта России, Министерства спорта и Министерства просвещения. Для зрителей работали VR-зоны, проводились мини-турниры по Tekken 8, а также состоялся розыгрыш iPhone 16 Pro.

Киберспорт
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