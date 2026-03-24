Финал Школьной лиги Сбера пройдет на VK Play Арене в Москве

Первый финал флагманского турнира Федерации компьютерного спорта России в 2026 году пройдет на VK Play Арене в Москве. 28-29 марта восемь сильнейших школьных сборных команд страны поборются за звание победителей и призовой фонд 1 500 000 рублей.

В заключительном этапе IX сезона Школьной лиги выступит по одной команде из каждого федерального округа России — сборные прошли длинный путь и уже стали лучшими сначала в своём регионе, а затем федеральном округе. Участники будут соревноваться в Dota 2, Мир танков (режим «Стальной Охотник»), Тетрис, Электронные шахматы и Поиск в сети интернет. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество баллов в сумме по пяти видам программ.

Помимо кубка и призового фонда финалисты также разыграют дополнительные денежные номинации от Сбера по пяти видам программ.