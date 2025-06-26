Популярный FIFA-блогер Сергей «KEFIR» Никифоров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о причинах успеха самого популярного турнира по FIFA (EAFC) среди блогеров.





«Основной фактор — это список участников. Акул, Panda FX, Гена Миллер, те, кто были лидерами и остаются ими сейчас. Мне кажется, не новая аудитория приходит, а старая возвращается по ностальгии — посмотреть на всех в формате турнира, вспомнить, кто как изменился и живет сейчас»