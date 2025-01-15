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Сегодня, 16:14

Федерация компьютерного спорта России в 2025 году планирует провести международные турниры

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Дмитрий Смит планирует провести несколько международных турниров в стране в 2025 году.

«У Федерации компьютерного спорта России подготовлен календарь мероприятий на 2025 год. Согласно единому плану по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденному премьер министром РФ Михаилом Мишустиным, мы планируем проводить крупные международные соревнования, в том числе и студенческие. В 2024 году мы уже провели Открытые киберспортивные студенческие игры, на финал которых приехали спортсмены из 16 стран. Также в календарный план у нас включены: Всероссийская киберспортивная студенческая лига (IX сезон), Национальная студенческая лигу киберспорта (II сезон), Открытые киберспортивные студенческие игры, школьные турниры (VIII сезон Школьной лиги), Кубок и чемпионат России по компьютерному спорту», — приводит слова Смита ТАСС.

Смит добавил, что в этом году ФКС также проведет по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всероссийские и международные соревнования «Кибервосток» на Дальнем Востоке.

Источник: ТАСС
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