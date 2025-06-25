Федерация компьютерного спорта России объявила о дате проведения Кубка России
Турнир при поддержке «Сбера» начнется в июле 2025 года и состоится в трех дисциплинах: Counter-Strike 2, Dota 2 и Tekken 8.
Основной этап Кубка России начнется 12 июля и пройдет в две стадии — отборочную с 12 по 20 июля и решающую, которая определит финалистов, с 26 июля по 3 августа. Гранд-финал назначен на 23-24 августа.
Титульный партнер — «Сбер», подготовил специальные денежные номинации в каждой из дисциплин:
- Наибольший вклад (Dota 2)
- Невероятный момент (Counter-Strike 2)
- Комбо (Tekken 8)
Общий призовой фонд турнира составит 5,2 миллиона рублей.
Новости