25 июня, 16:01

Федерация компьютерного спорта России объявила о дате проведения Кубка России

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Официальный логотип Федерации компьютерного спорта России.
Фото ФКСР

Турнир при поддержке «Сбера» начнется в июле 2025 года и состоится в трех дисциплинах: Counter-Strike 2, Dota 2 и Tekken 8.

Основной этап Кубка России начнется 12 июля и пройдет в две стадии — отборочную с 12 по 20 июля и решающую, которая определит финалистов, с 26 июля по 3 августа. Гранд-финал назначен на 23-24 августа.

Титульный партнер — «Сбер», подготовил специальные денежные номинации в каждой из дисциплин:

  • Наибольший вклад (Dota 2)
  • Невероятный момент (Counter-Strike 2)
  • Комбо (Tekken 8)

Общий призовой фонд турнира составит 5,2 миллиона рублей.

  • Николай Белостоцкий

    Каких только нет видов спорта! Не загорами соревнования и по онанизму... А ,что - быстрее, выше. сильнее...

    25.06.2025

    • The MongolZ анонсировала создание академического состава

    Team Spirit добавят в команду Ивана zweih Гогина из Nemiga

