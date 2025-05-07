FaZe с s1mple против Team Liquid, Team Falcons против NRG — определились стартовые пары на IEM Dallas 2025
Организаторы IEM Dallas 2025 объявили стартовые пары групповой стадии турнира.
В группе А будут играть следующие команды: Team Vitality против Legacy, Team 3DMAX против GamerLegion, The Mongolz против FURIA Esports, G2 Esports против Lynn Vision Gaming. В группе B сыграют: MOUZ против BCGame, Aurora Gaming против Heroic, Team Falcons против NRG Esports и Team Liquid против FaZe Clan. В последнем матче группы дебютирует Александр s1mple Костылев в составе FaZe Clan, который присоединился к команде 5 мая.
Турнир IEM Dallas 2025 пройдет с 19 по 25 мая в США. 16 команд будут бороться за призовой фонд 300 тысяч долларов.
Новости