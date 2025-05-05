Faze перевела Броки на скамейку запасных
Латвийский игрок Хельвийс «Broky» Сауканц переведен на скамейку запасных в команде Faze, о чем клуб сообщил в социальных сетях.
Broky выступал за Faze с сентября 2019 года. Вместе с командой он выиграл несколько турниров первого уровня, включая мейджор в Бельгии в 2022 году. В 2023 году Faze с Broky стала победителем турнира Grand Slam.
На последнем турнире BLAST Rivals команда Faze с Broky заняла 5-6-е место, проиграв Mouz в четвертьфинале.
Пока неизвестно, кто заменит Broky в основном составе.
Текущий состав Faze: Rain, Karrigan, Frozen, Elige, Neo (тренер).
