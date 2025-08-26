FaZe Clan заменили EliGE на польского игрока jcobbb в основном составе

Перестановка произошла после протеста других игроков состава против Джонатана Яблоновски — инициаторами стали karrigan, frozen и rain.

О существовании проблем в составе ростера по CS2 стало известно 22 августа, тогда игроки раскрыли информацию о постоянных ссорах с EliGE. Подстегнули изменения и поражения на про-сцене, команда рано покинула IEM Cologne, BLAST Bounty и EWC 2025. Ранее Якуб «jcobbb» Пьетрушевский выступал за Betcliс

Первым испытанием для нового FaZe Clan станет BLAST Open London 2025, который начнется 27 августа с группового этапа.