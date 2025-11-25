FaZe Clan столкнутся с Ninjas in Pyjamas на StarLadder Budapest Major 2025

Два сильных коллектива, оба претендуют на выход в основную стадию турнира, матч обещает быть жарким.

Сейчас фаворитом этой пары являются FaZe Clan с молодым снайпером, что еще набивает руку, — Якубом «jcobbb» Пьетрушевским, однако шведская киберспортивная организация NiP явно не будет уступать по силам. Сейчас у «ниндзя» будет возможность отомстить за поражение на EPL (ESL Pro League Season 20).

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.