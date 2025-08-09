CyberPRO
Киберспорт
9 августа, 19:47

FaZe Clan покидают BLAST Bounty 2025 Season 2 после игры с Virtus.pro

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Virtus.pro.
Фото Virtus.pro

«Медведи» смогли справиться со своим противником со счетом 1-2 и вышли в основную часть соревнований.

VP на первой же карте показали, что готовы к серьезной борьбе, и забрали карту — 10:13. FaZe же собрались на своем пике и вышли на 13:9, «медведи» сдались лишь под конец. На Inferno Virtus.pro собрались и разгромили легендарных «фейзов» с отзеркаленным счетом второй карты — 9:13.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.

